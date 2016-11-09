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Spor

Atlanta Hawks, Cleveland'a 'dur' dedi

Atlanta Hawks' Dennis Schröder 28 sayı, 6 asist ile oynadı

09 Kasım 2016 13:27

Atlanta Hawks, Quicken Loans Arena'da karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı 110-106 mağlup etti. Cleveland bu sonuçla ilk mağlubiyetini aldı. Atlanta'da Dennis Schröder 28 sayı, 6 asist ile oynarken, Cleveland'da ise ise Kyrie Irving 29 sayı, 4 asist ise takımını sırtladı.

NBA'de normal sezon heyecanına 6 karşılaşma ile devam edildi. Sacromento Kings, Golden 1 Center'da mücadele ettiği New Orleans Pelicans'ı 102-94 mağlup etti.

Pelicans'ta forma giyen milli oyuncu Ömer Aşık 5 sayı, 9 ribaund ile oynarken, takım arkadaşları; Anthony Davis 34 sayı, 8 ribaund, Buddy Hields 14 say, 2 ribaundla oynasa da mağlubiyetini önleyemedi. Sacramento'da ise DeMarcus Cousins 28 sayı, 4 ribaund, 4 asist, Rudy Gay 21 sayı, 6 ribaund, Arron Affalo 15 sayı, 2 asistle maçı tamamladı.

 

LA Lakers, Dallas'a boyun eğdi

 

Los Anglese Lakers, Steplas Center'da oynadığı Dallas Mavericks'e 109-97 mağlup oldu ve 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Dallas'ta Harrison Barnes 31 sayı, 2 asist, Seth Curry 23 sayı, 4 asist, J.J. Berea 18 sayı, 8 asist ile mücadele etti. Lakers'ta ise Jordan Clarkson 22 sayı, 2 asist, Lou Williams 15 sayı, 4 ribaund ve Nick Young 20 sayı, 2 ribund ile takımına katkıda bulundu.

 

NBA'de gecenin sonuçları

 

Cleveland Cavaliers: 106 - Atlanta Hawks: 110

Brooklyn Nets: 119 - Minnesota Timberwolves: 110

Memphis Grizzlies: 108 - Denver Nuggets: 107

Portland Trail Blazers: 124 - Phoenix Suns: 121

Los Angeles Lakers: 97 - Dallas Mavericks: 109

Sacramento Kings: 102 - New Orleans Pelicans: 94

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