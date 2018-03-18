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Atladığı Kızılırmak'ta kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde aşk yaşadığı iddia edilen Belgin Ş

18 Mart 2018 16:07

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra ilçesinde aşk yaşadığı iddia edilen Belgin Ş. ile birlikte Kızılırmak Nehri\'ne atlayan Osman Ertekin\'i (20) arama çalışmaları sürüyor. Aramalara, Ankara\'dan gelen Jandarma Özel Arama Kurtarma ekibi de katıldı.
Bafra ilçesinde geçen Perşembe akşamı evli ve bir çocuk babası Osman Ertekin ile aşk yaşadığı öne sürülen Belgin Ş., Kızılırmak Nehri\'ne atladı. Bir süre suda çırpınıp yardım çığlıkları atan iki genç, ardından akıntıya kapılarak kayboldu. İtfaiye, polis ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmayla Belgin Ş.\'nin cesedi bulundu, ancak Ertekin\'in izine ulaşılamadı.
Osman Ertekin\'in devam eden arama çalışmalarına, Ankara\'dan gelen Jandarma Özel Arama Kurtarma ekibi de katıldı. Ekipler, yaklaşık 20 kilometrelik bir mesafede arama faaliyetlerini sürdürüyor.

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