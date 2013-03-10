Atina'ya minaresiz, askeri hangardan bozma cami yapılıyor

Yunanistan'ın Ta Nea gazetesi, Avrupa'nın tek camisiz başkenti Atina'ya yapılması planlanan caminin maket fotoğrafını yayınladı. Askeri hangardan dönüştürülecek cami projesinde minare bulunmuyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yapılacak cami projesi hız kazandı.

Cami projesinin Yunan Başbakan Andonis Samaras'ın İstanbul ziyareti sonrası yeniden gündeme geldiğini yazan yunan 'Ta Nea' gazetesi camiin maket fotoğrafını yayınladı.

İhale süreci başlayan cami projesinin yayınlanan maket fotoğrafında minare olmaması ise dikkat çekti.

Gazetede yer alan habere göre cami, Yunan Deniz Kuvvetleri’ne ait eski bir garajdaki depo camiye dönüştürülecek. Camide ‘çevreye uyumsuz olduğu gerekçesiyle’ minareler kullanılmayacak.



Maliyet 850 bin Euro



17 dönümlük arsa üzerinde yer alacak caminin Atina merkezine yakın olacağı belirtiliyor.

Maliyeti 850 bin Euro’yu bulacak Atina Camii'nde aynı anda 350 kişinin ibadet etmesi hedefleniyor.



Erdoğan 'biz yapalım' demişti



Cami projesi, Başbakan Erdoğan’ın Katar ziyareti sırasında Yunanistan Başbakanı Samaras’la yaptığı görüşmede gündeme gelmişti.

Erdoğan görüşmede Samaras’a camiin maliyetini karşılama teklifinde bulunmuştu.