Atina′ya ırkçı şiddet uyarısı

Avrupa Konseyi bünyesindeki Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI) tarafından hazırlanan bir raporda özellikle göçmenleri hedef alan nefret söyleminin kaygı verici boyutlara ulaştığına dikkat çekildi.

Aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin yükselişiyle birlikte ırkçı şiddet eylemlerinin arttığına dikkat çekilirken, nefret ve korku ortamının kök saldığı vurgulandı.

Raporda, özellikle okullarda Roman çocuklarının şiddete hedef olduğu kaydedildi. Göçmenler, mülteciler ve eşcinseller, artan ırkçı şiddetin diğer kurbanları arasında anıldı.

ECRI'nin raporunda toplumun bazı kesimleri ve Ortodoks Kilisesi'nde Yahudi karşıtı görüşlerin yer bulduğuna da işaret edildi.