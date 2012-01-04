‘Atina’ya cami istemeyiz’ isyanı

T24 - Yunanistan’da din adamları akademisyenler ve subayların öncülük ettiği bir grup Atina’da inşa edilmesi planlanan camiye karşı kampanya başlattı.



Avrupa’nın cami bulunmayan tek başkenti olan Atina’da cami projesi yılan hikayesine döndü.



Pire Metropiliti Serafim’in liderlik ettiği bir grup Atinalı, başkentte Müslümanlara ibadet yeri yapımıyla ilgili yasanın iptali için Danıştay’a başvurdu.



Vatan'da yer alan habere göre, dilekçenin altında Serafim’in yanı sıra bir üniversite profesörü, Deniz Kuvvetleri’nden subaylar ve caminin inşa edilmesi planlanan bölgede yaşayan 5 Yunan’ın imzası yer aldı. Yunan Proto Thema gazetesinde çıkan habere göre, dilekçede caminin inşasına karşı çıkılmasının gerekçesi olarak şunlar sıralandı:



İşte itiraz gerekçeleri:



- Cami inşası Yunan anayasasına aykırıdır.

- Yunanistan ekonomisi bu kadar büyük bir darboğazdayken caminin inşa maliyeti olan 846 bin euronun devlet bütçesinden karşılanması kabul edilemez.

- Atina’nın merkezine bir cami inşa etmek toplumda huzursuzluğu artırır. Yunan toplumunun ahlaki değerleri bundan zarar görür.

- Matematiksel bir sonuç olarak cami inşasıyla birlikte Yunan ulusunun birliği bozulur.

- Kuran askeri hakimiyeti destekler, bu da İslam adına 2001 yılından bu yana gerçekleşen 17 bin terör olayının Yunan topraklarına da sızması anlamına gelir.

- Caminin inşa masrafının yanı sıra, bakım onarım masrafları, personel giderleri ve imama verilecek olan maaş devlet bütçesine yük getirecektir.

Küfürname benzetmesi



Aşırı sağ görüşleriyle tanınan Serafim cami yapımına izin veren söz konusu yasayı, ‘Devlet tarafından sözde demokratik hassasiyetlerle Hıristiyan şehitlerin anısına karşı oluşturulan bir küfürname’ diye nitelendirdi. Ortodoks din adamı, Yunan parlamentosunun, ‘Hıristiyanlık şehitlerine’ bir şükran borcu olarak Atina’da yeniden bir İslam mabedi kurulmasıyla ilgili yasayı hiçbir zaman onaylamamış olması gerektiğini söyledi.



Daha önce de Yunanistan’ın başkenti Atina’da, Müslümanlar için bir ibadet yeri oluşturulmasının, geçici hükümetteki aşırı sağcı altyapı bakanının engeline takılmıştı. Atina’da yayımlanan Kathimerini gazetesi, önceki hükümet tarafından gerekli prosedürleri tamamlanan ibadet yeri oluşturulması konusunun Ortodoks Halk Parti’li (LAOS) Altyapı Taşıma ve Ağlar Bakanı Makis Voridis tarafından ‘dondurulduğunu’ yazmıştı. Atina’da, Votanikos bölgesindeki eski bir yapının Müslümanların ibadet edebilecekleri bir yer haline dönüştürülmesiyle ilgili parlamentoya sunulan yasa oy çokluğuyla onaylanmıştı. Eylül ayında yapılan oylamada LAOS partili 15 milletvekili söz konusu yasaya ‘hayır’ oyu vermişti.

200 bin Müslüman ibadet edecek



Atina’da yaklaşık 200 bin civarındaki Müslüman, daire, bodrum ve garajlarda ibadet yapmak zorunda kalıyor. Atina’da Osmanlı döneminden kalan ve Akropolis eteklerinde yer alan iki cami bulunuyor. Biri Seramik müzesi olarak kullanılan Mustafa Ağa Camii diğeri ise ona 500 metre uzaklıktaki Fethiye Camii. Her ikisi de harap halde ve kullanılmıyor.



