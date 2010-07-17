Atina'nın ormanları yanıyor

T24 - Yaz mevsimini teslim alan aşırı sıcaklar, orman yangınları da tetiklerken komşu Yunanistan'nın başkenti Atina'nın kuzeyinde bulunan 3 yerleşim birimi yakınlarında orman yangını çıktı. Kuvvetli rüzgarla zaman zaman kontrolden çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahele ederken, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.



Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyinde yer alan Kalamos, Varnavas ve Ano Suli yerleşim birimleri yakınlarında orman yangınları çıktı. Yunan medyası, bölgede hüküm süren 7 şiddetindeki rüzgarlar nedeniyle farklı yönlerde yayılan alevlerin, evlerin çok yakınında olması nedeniyle endişe yarattığını bildirdi.



Ano Suli yakınlarındaki yangının kontrol altına alınmasına rağmen, Varnava'daki yangının Marathona yerleşim birimine doğru, 2-3 kilometre kadar yayıldığı, Rumeliotika, Ai Yannis, Koliyorga köyleri ile bir manastırın boşaltıldığı belirtildi.



Öte yandan, Atina'nın 65 kilometre güneydoğusundaki Lavrion sahil kenti yakınlarında öğle saatlerinde çıkan yangının kısmen kontrol altına alındığı, ancak rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin yeniden ilerlemeye başladığı açıklandı.



Bu arada, Eğriboz'da da Dirfis dağlık alanında yangın çıktığı ancak kontrol altına alındığı kaydedildi.





