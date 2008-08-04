Atina'nın madalya kralı Phelps

Tempo24-



6'sı altın 8 madalya kazanan Phelps, ABD'li ünlü yüzücü Mark Spitz'in 1972'de Münih de 7 altın madalya kazanarak elde ettiği başarıya ulaşamadı. 19 yaşındaki Phelps, gelmiş geçmiş en iyi yüzücüler arasında gösteriliyor. Phelps, Atina'da Hollandalı Pieter Van Den Hoogenband ve Avustralyalı Ian Thorpe gibi ünlü yüzücüleri madalya sayısında geride bıraktı.



Oyunlarda başarılarıyla öne çıkan sporcular şöyle:



Hişam El Guerrouj (Atletizm)

Faslı sporcu nihayet olimpiyatlardaki şanssızlığını kırdı. 1987'den beri 1500 metrede erkeklerde dünya şampiyonluğunu elinde bulunduran Faslı sporcu, Atlanta ve Sydney'deki başarısızlığının ardından Olimpiyat Şampiyonu oldu. Atina'da 5 bin metrede de birinci olan El Guerrouj, aynı olimpiyatta bu 2 dalda da birinciliği kazanan 2. sporcu oldu. 1924'te Finlandiyalı Paavo Nurmi hem 1600 hem 5 bin metrede 1. olmuştu.



Veronica Campbell (Atletizm)

Jamaikalı bayan atlet, hem 200 hem de 4x100 metre bayrak yarışında altın madalya kazandı. 22 yaşındaki Campbell, Atina'da ''Karayipler'in Altın Kızı'' oldu.



Justin Gatlin (Atletizm)

ABD'li atlet, Nijerya asıllı Portekizli Francis Obikwelu ve Olimpiyat Şampiyonu ABD'li Maurice Greene'i 100 metre finalinde geride bırakarak Olimpiyat Şampiyonu oldu. Yarışı ilk 5'teki atletler 10 saniyenin altında tamamladı. Gatlin, 4x100 metre bayrak yarışında gümüş, 200 metrede de bronz madalya kazandı.



İsveç (Atletizm)

İsveçli atletler atletizmde 24 saatte 3 altın madalya kazandı. Carolina Kluft heptatlonda, Christian Olsson 3 adım atlamada ve Stefan Holm da yüksek atlamada altın madalya elde etti. İsveç, atletizmde 12 atletinin 3'üyle altın madalyanın sahibi oldu.



Jonathan Bayley (Bisiklet pist yarışı)

Avustralyalı bisikletçi sprint ve keirin yarışını kazandı.



Justine Henin-Hardenne (Tenis)

3 ay kortlardan uzak kalan Belçikalı yıldız, kariyerindeki başarılara olimpiyat şampiyonluğunu da ekledi. Dünya sıralamasında 1 numarada bulunan Henin-Hardenne'in tek bayanlarda yarı finalde Rus Anastasia Myskina ile yaptığı yaklaşık 3 saat süren maç, oyunların en çekişmeli müsabakalarından biri oldu.



Carly Patterson (Artistik Cimnastik)

16 yaşındaki ABD'li sporcu, genel bireysel yarışmada altın madalya kazandı.



Emmanuel Ginobili (Basketbol)

Arjantinli yıldız, basketbolda en değerli oyuncu seçildi. NBA'de San Antonio Spurs forması giyen Ginobili, Arjantin'in basketbolda ilk altın madalyasını almasında büyük pay sahibi oldu.



Ryoko Tani (Judo)

Sydney-2000'de Olimpiyat Şampiyonu olan Japon bayan judocu, bir olimpiyat şampiyonluğu daha kazandı. Ryoko, 6 kez de dünya şampiyonu oldu.



