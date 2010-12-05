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Dünya

Atina'nın ilk camisi yapılıyor

Avrupa'nin camisiz tek başkenti Atina'da geçici çözüm olarak 6 ay içinde 500 kişi kapasiteli küçük bir cami inşa edilmesi kararlaştırıldı.

05 Aralık 2010 02:00

T24 - Avrupa'nin camisiz tek başkenti Atina'da geçici çözüm olarak 6 ay içinde 500 kişi kapasiteli küçük bir cami inşa edilmesi kararlaştırıldı.

Yıllardır yılan hikayesine dönen, bazen kilise, bazen aşırı milliyetçiler bazen de bürokrasi engeline çarpan Atina'da cami inşası konusunu Başbakan Yardımcısı Teodoros Pangalos bizzat üstlendi.

Ta Nea gazetesine göre, Pangalos, Atina'da büyük bir cami inşa edilmesi halinde en az 2 yıl gerekeceğini anlayınca, büyük cami projesinden vazgeçmeden aynı bölgede devlet parasıyla 6 ayda tamamlanacak küçük bir caminin inşasına karar verdi.

Henüz Şehir Planlama Dairesi'nde onay bekleyen, ardından da uluslararası ihalenin açılacağı Atina'da büyük cami inşası 2012 sonundan önce gerçekleşemeyecek. İnşa edilecek küçük cami ise önümüzdeki yaz mevsiminde hazır olacak.

Yunan başkentinde çoğu Afgan, Iraklı ve Pakistanlı 120-150 bin civarında Müslüman yaşıyor. Müslümanlar dini ibadetlerini apartmanların bordum katlardında ya da depolarda yerine getiriyorlar. Bayram namazlarını ise Atina'da kendilerine tahsis edilen meydanlarda kılıyorlar.

Geçtiğimiz kurban bayramında Atina'nın Attiki semtinde bir grup Yunanlı bayram namazı kılınmasına tahammül edemeyerek, balkonlarda müziği sonuna kadar açıp  Müslümanlara yumurta atarak tepki göstermişlerdi.

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