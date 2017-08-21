Atina'nın en eski camisinin restorasyonu bitti

Yunanistan başkenti Atina'da Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk dönemlerinden kalan Fethiye Camisi'nin restorasyonu tamamlandı, caminin kapıları sergi salonu olarak halka açıldı.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden 15 yıl sonra Atina'yı ziyaret etmesinin anısına 1468 yılında inşa edilen Fethiye Cami, Atina'nın merkezindeki Plaka ve Monastraki semtlerinin antik sit alanı içinde bulunuyor.

Akropol'ün Parthenon tapınağının yamaçlarında bulunan antik Agora'nın içideki sütun ve anıtların ortasına inşa edilen caminin, 2007 yılında restore edileceği açıklanmış, ancak ekonomik kriz nedeniyle restorasyon çalışmaları ertlenmişti.

Yunan Kültür Bakanlığı ve Avrupa Birliği'nin bütçesinden yararlanarak yapılan restorasyon için 1 milyon 159 bin 874,76 Euro harcandı.

Sergiler yapılacak

Önceki gün kapıları halka açılan Fethiye Cami bu Kasım ayı itibariyle önemli sergileri misafir edecek. Şu aşamada caminin içinde restorasyon işlemleriyle ilgili tarihçe, teknik bilgiler, şema ve fotoğraflar sergileniyor.

Fethiye Cami, kubbesinin dört ayrı çeyrekten oluşması nedeniyle "quatrefoil" ya da "clover-leaf-cross-in-square" adı verilen mimarlık sanatının bir örneği olarak gösteriliyor.

Fethiye Cami, Atina'nın 1828'de bağımsızlığına kavuşmasından sonra dönemin Atina müftülüğüne geçti. Daha sonraları tasavvuf müziği dershanesi olarak kullanıldı. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yıllarında hapishane, kışla ve arkeolojik buluntular deposu olarak kullanıldı; ancak 1980'den itibaren koruma altına alınarak restorasyonuna karar verildi.

Atina'ya yeni bir cami inşaatı için başlatılan çalışmalar ise aynı hızla devam ediyor. Atina'nın Botanikos semtinde inşasına başlanan caminin yıl sonuna kadar tamamlanarak ibadete açılması bekleniyor.