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Dünya
Deutsche Welle

Atina'nın 'borç savaşı' başladı

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Yunanistan’ı ziyaret ederek Başbakan Aleksis Tsipras’la görüşecek. Görüşmelerde ülke borçlarının silinmesi talebinin gündeme gelmesi bekleniyor.

29 Ocak 2015 10:44


AP Başkanı Martin Schulz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tsipras'la AB ile ilişkileri ele alacaklarını kaydetti. Yunan haber ajansı ANA, görüşmelerde borç traşının da gündeme geleceğini duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Yunanistan'ın yapıcı bir aktör olmasını istediklerini belirtti. Juncker, "Biz Yunanistan'da halkın oylarına saygı duyuyoruz. Yunanistan'ın da Avrupa'daki parlamenterlere, kamuoylarına saygı duyması gerekir" dedi.

Juncker, "Euro Bölgesi'ndeki ülkelerin, Yunanistan'ın borçlarının silinmesi ile ilgili talebi kabul etmeyeceklerini" kaydetti.

Genel seçimlerden zaferle çıkan Radikal Sol Koalisyon İttifak (Syriza) ülke borçlarının yeniden müzakere edilmesini talep ediyor. Syriza, ülke borçlarının önemli kısmının silinmesi için çaba harcayacağını açıkladı. Borç veren ülkeler arasında başı çeken Almanya borç traşına sıcak bakmıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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