Atina'dan yanıt: İşin özü işgal ve istila

T24 - Başbakan Erdoğan'ın Kıbrıs ziyareti öncesi ve Ada'da yaptığı açıklamalara, Rum Kesimi'nin ardından Yunanistan'dan da tepki geldi.



Erdoğan'ın açıklamalarının çözüme yardımcı olmadığını belirten Dışişleri Bakanı Stavros Lambrinidis, "kara yıldönümü arifesi, işgal bölgesine yasadışı ziyaret" ifadelerini kullandığı yazılı bir açıklama yaptı.



Bakan, "Erdoğan'ın açıklamaları Kıbrıs sorununun özünün işgal ve devam eden istila konusu olduğunu bir kez daha kanıtlıyor" ifadesini kullandı.



Yunanistan Dışişleri Bakanı Stavros Lambrinidis, Kıbrıs barış harekatının yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.



Lambrinidis, Başbakan Erdoğan'ın Kıbrıs'ı ziyaretinin, BM Genel Sekreteri'nin iki toplumun liderlerini Cenevre'ye davet ettiği döneme denk geldiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:





'YASA DIŞI ZİYARET'



"Buna karşın, Türk Başbakan, kara yıldönümü arifesinde, işgal bölgesine yasadışı ziyareti öncesinde, Omorfo'yu (Güzelyurt) ve Rizokarpaso'yu (Dipkarpaz) iade etmeden Kıbrıs sorununun 'B' planıyla çözümünden söz ediyor ve Türkiye-AB ilişkilerini dondurmakla 'tehdit' ediyor.





'SORUNUN ÖZÜ İŞGAL VE İSTİLA'



Bu açıklamalar Kıbrıs sorununun özünün işgal ve devam eden istila konusu olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Türkiye, karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm için gerekli olan niyeti gösterme yerine, boşuna AB'ye ne şekilde oluşacağını ve çalışma şeklinin nasıl olması gerektiğini anlatmaya çalışıyor."





ÖNKOŞUL TÜRK ASKERİNİN AYRILMASI



Açıklamasında, Türkiye'nin 1974'te Kıbrıs'a olan müdahalesiyle "uluslararası yasal düzeni ihlal ettiğini" iddia eden Lambrinidis, "Kıbrıs konusunun Yunan dış politikasının önceliğini oluşturduğunu ve Türk askerinin Ada'dan ayrılmasının, Türk-Yunan ilişkilerinin tamamen iyileştirilmesinde önkoşul olduğunu" belirtti.





HRİSTOFYAS'A DESTEK



Lambrinidis açıklamasında ayrıca, "Yunanistan'ın, Rum Kesimi lideri Dimitris Hristofyas'ın, Ada'da BM kararları ve kuralları ile AB'nin değerleri ve müktesebatı temelinde kalıcı, işleyebilir adil bir çözüm sağlanması yönündeki girişimlerini ve çabalarını yakından desteklediğini" kaydetti.