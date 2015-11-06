Atina'dan bir reforma daha onay



Aleksis Tsipras başbakanlığındaki Yunanistan hükümeti önemli bir engeli daha aştı. Yunan parlamentosu iki günlük genel görüşmelerin ardından bir reform paketini daha oy çoğunluğuyla kabul etti. Ad okunarak yapılan ve 20 milletvekilinin katılmadığı oylamada reform paketi 118 ret ve 9 da çekimser oya karşı 153 oyla meclisten geçti.

Reform paketindeki yeniliklerden en önemlisi tarım sektörünü ilgilendiriyor. Çiftçiye uygulanan en önemli teşviklerden biri kalktı. Üretici mazota artık daha fazla vergi ödeyecek. Dizel yakıtının tonuna şimdiye kadar 66 euroluk katma değer vergisi ödeniyordu.

Vergi 200 Euro'ya çıkarıldı. Üretici birlikleri vergi zammını protesto etti. Yunanistan Euro Bölgesi'ndeki ortaklarıyla 86 milyar euroluk ek yardım paketi üzerinde anlaşmış ve kredinin 13 milyarlık ilk dilimi ağustos ayında Atina'ya havale edilmişti.

Kreditörler müfettişlerden yeşil ışık aldıkları takdirde kredinin iki milyar Euro'luk ikinci dilimi ödenecek. Kredinin serbest bırakılması için koşulan şartlar arasında parlamentoda kabul edilen tasarruf önlemleri de bulunuyordu.