Atina'daki 1 Mayıs gösterilerinde olaylar çıktı

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Dünyada 1 Mayıs kutlamaları genel itibarıyla sakin ve coşku içinde geçerken, mali krizde olan Yunanistan'ın başkenti Atina'da göstericiler polise molotofkokteylleriyle saldırdı. Atılan molotofkokteyllerinin bazıları polis memurlarına isabet ederken, güvenlik güçleri araç ve dükkanları ateşe veren eylemcileri durdurmakta güçlük çekiyor.Başkent'te Syntagma Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, yeni "kemer sıkma" önlemleri alabileceklerini açıklayan hükümeti protesto ediyor.Yunanistan'ın Selanik şehrinde yaklaşık 250 gösterici de banka ve işyerlerine saldırdı. Associated Press ajasının bildirdiğine göre Yunan polisi, ellerindeki demir çubuklarla bankomat ve mağazaların camlarını kıran gençlere göz yaşartıcı spreyle karşılık verdi. Polisin müdahalesinin ardından bölgede güvenliğin sağlandığı bildirildi.Dünyada kutlamalar Uzakdoğu ülkelerinde gerçekleştirilen gösterilerle başladı. Başta Endonezya olmak üzere çok sayıda ülkedeki yüzbinlerce işçi çalışma şartlarında iyileştirme istedi. Endonezya'nın başkenti Jakarta'da polis, Devlet Başkanlığı Sarayı önünde toplanan protestocuları dağıtmak için tazyikli su kullandı.Nepal'in başkenti Katmandu'da da Maocu binlerce gösterici bir yürüyüş yaparak, hükümetin istifasını istedi.1 Mayıs kutlamaları arifesinde dün Almanya'nın Hamburg kentinde çıkan olaylarda ise çöp konteynerlerini yakan göstericiler polise kaldırım taşları attı. 17 polisin yaralandığı olayların ardından 9 kişi gözaltına alındı.Anadolu Ajansı, Berlin'de dün çıkan bazı küçük çaplı olaylarda da 60 kişinin geçici süre gözaltına alındığını bildirdi.Berlin polisi, 23 kişinin kimlik kontrolü yapıldıktan sonra serbest bırakıldığını, 16 kişi hakkında bugün karar alınacağını belirterek, bazı kişilerin polise şişe attığını, olaylar sırasında ciddi bir yaralanmanın ise meydana gelmediğini belirtti.Berlin'de bugün şu ana kadar sokak şenliklerinde büyük bir olay çıkmazken, bir caddeyi bloke etmek isteyen sol görüşlü göstericilerle polis arasında küçük çaplı bir arbede yaşandı.