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Dünya

Atina'da yangın alarmı

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında dün akşam başlayan çalı yangınının, bugün sert rüzgarların etkisiyle büyüdü

23 Ağustos 2009 03:00

Yunanistan’ın başkenti  Atina yakınlarında dün akşam başlayan çalı yangınının, bugün sert rüzgarların etkisiyle büyüyerek, yerleşim bölgelerini tehdit etmeye başladığı bildirildi.

Atina’nın kuzeydoğusundaki Marathona bölgesindeki yangının kontrol altına alınabilmesiiçin bölgeye çok sayıda itfaiyeci, 35 söndürme aracı ve 6 yangın söndürme uçağı sevk edildiği açıklandı.

Söndürme çalışmalarının yer yer 6 şiddetine ulaşan rüzgar nedeniyle güçlükle sürdürülebildiği ve bölgedeki bazı yerleşim birimlerinin boşaltıldığı belirtildi.

Tahliye edilen birkaç konutun yandığı, ayrıca bölgedeki, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için kullanılan ağıllar, ormanlık alanlar, zeytinlik ve seraların da yangından etkilendiği kaydedildi.

Yunan hükümetinin, doğu Atika bölgesi için olağanüstü hal ilan ettiği ve tüm Atika’nın yangın riski yüksek bölge olduğu uyarısı yaptığı açıklandı.

Bu arada, İyon denizindeki Zakintos adasında çıkan 3 ayrı yangının da kontrol altına alınıncaya kadar toplam 300 hektarlık ormanlık alanı yok ettiği kaydedildi.

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