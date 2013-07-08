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Dünya

Atina'da uzlaşma sağlanamadı

Troyka heyeti ile Atina hükümeti arasındaki görüşmelerde altıncı kredi diliminin serbest bırakılması konusunda uzlaşma sağlanamadığı bildirildi

08 Temmuz 2013 04:07

Yunanistan’da, Avrupa Birliği (EU), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından verilmesi kararlaştırılan ikinci yardım paketinin 8,1 milyar avroluk altıncı kredi diliminin serbest bırakılması konusunda, Troyka heyeti ile Atina hükümeti arasındaki görüşmelerde uzlaşma sağlanamadığı bildirildi.  
Atina’da 9 gündür Yunanistan’ın kalkınma programıyla ilgili incelemelerde bulunarak bu konudaki uygulamaları gözden geçiren Troyka yetkilileri, kurtarma paketi kapsamında kabul edilen şartlar konusunda  hükümetle anlaşma sağlanamaması üzerine Atina’dan ayrıldı.   
IMF temsilcisi Paul Thomsen, Atina’dan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, "Görüşmelerde önemli ilerleme kaydettik, umarım Pazartesi günkü Eurogroup toplantısına kadar kesin bir karara varırız” dedi.    
Yunanistan Maliye Bakanı Yannis Sturnaras ise bu konudaki kesin kararın pazartesi günü gerçekleştirilecek Eurogroup toplantısına kaldığını belirterek, “Pazartesi anlaşma sağlanacağına dair iyimserim” diye konuştu.  
Troyka, Yunanistan’a, ülkeye kurtarma paketi kapsamında kabul ettiği şartları yerine getirmesi için pazar gününe kadar süre tanımış, aksi durumda 8,1 milyar avroluk kredi diliminin riske gireceğini bildirmişti.

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