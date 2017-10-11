Atina'da THY ofisini hedef alan anarşist grup bu sefer İspanya Büyükelçiliği'ne girdi

Yunan anarşist grup Rouvikonas, Atina'daki İspanya Büyükelçiliği'ne bir pencereden girerek Katalonya'nın bağımsızlığını desteklemek adına etrafa bildiri saçtı.
BBC'nin haberine göre, büyükelçiliğe giren yaklaşık 20 kişi, binaya fiziksel bir zarar vermezken Yunan polisi ele geçirdiği eylemcileri gözaltına aldı.
Aynı grup, Eylül ayında KHK ile ihraç edilen açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek vermek Türk Hava Yolları'nın (THY) Atina'daki ofisinin girişine zarar vermişti.