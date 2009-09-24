Atina'da terör operasyonu: 5 gözaltı



Yunanistan;ın başkenti Atina;da, "Ateş Hücreleri" adlı terör örgütüne ait olduğu sanılan bir hücre evine yapılan baskın sonucu 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



Atina Haber Ajansı (ANA), terörle mücadele ekiplerinin akşam saatlerinde kentin kuzeyindeki Halandri semtindeki tek katlı bir eve yaptıkları baskında, patlayıcı madde ve terör örgütüne ait doküman ele geçirildiğini duyurdu.



Ajans, baskında yakalanan birisi kadın 5 kişinin de terörle mücadele şubesinde sorgulandığını belirttiği haberinde, polisin gözaltındakilerin kimliklerine ilişkin bilgi vermediğini kaydetti.



Adı son bir yıl içinde duyulan "Ateş Hücreleri" örgütü Eylül ayı başında Selanik kentindeki Makedonya-Trakya Bakanlığı binasını ve Haziran ayında Atina'da eski İçişleri Bakan Yardımcısı Panayotis Hinofotis'in oturduğu apartmanı hedef alan bombalı saldırıları üstlenmişti.

Örgütün yaptığı saldırılar maddi hasara yol açarken, can kaybı yaratmamıştı.

