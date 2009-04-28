Atina'da taraftar kavgası

Yunanistan İkinci Futbol Ligi'nde Ethniku Astera Kesaryanis ile Atromitos Athinon arasındaki maç öncesinde taraftarların birbirlerine molotofkokteyli, taş ve sopalarla saldırdıkları bildirildi.



Yunan basın-yayın organları, başkent Atina'da bu akşam yapılan karşılaşma öncesinde, stat çevresindeki koruluk alanda mevzilenen Ethniku Astera takımı taraftarlarından oluşan bir grubun, maçı izlemeye gelen karşı takım taraftarlarına saldırarak çok sayıda molotofkokteyli ve türlü cisimler attığını duyurdular.



Çevik Kuvvet (MAT) ekiplerinin müdahale ettiği olay yerinde panik yaşandığı belirtilen haberlerde, güvenlik güçlerinin grupları göz yaşartıcı gazla dağıtmaya çalıştıkları kaydedildi.



Grupların zaman zaman yeniden birbirlerine saldırma girişiminde bulundukları, ancak bu çabaların polis ekiplerince önlendiği de belirtilen haberlerde, olaylarda 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



