Atina'da olmayan cami mecliste kavga çıkarttı

T24- Yunanistan Parlamentosu’nda başkent Atina’da varolmayan cami bir cami için kavga çıktı. Yıllardır gündemde olan ama bir türlü temeli atılamayan cami planı yüzünden Savunma Bakanı Yardımcısı Panos Beglitis ile aşırı milliyetçi LAOS partisinden milletvekili Adonis Yeorgiadis arasında söz düellosu yaşandı.





Yeorgiadis, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ‘ülkesinde çok kültürlü toplum inşa etme çabasının başarısız olduğu yönündeki itirafı ve Fransa’da türbanın yasaklanmasına değindikten sonra Atina’da cami inşa edilmesinin güvenlik açısından tehlikeler içerdiğini öne sürdü.



Sosyete manastırına yok da...





Buna karşılık Beglitis, Votanikos semtinde inşa edilmesi kararlaştırılan caminin tüm inşa masraflarının Yunan devleti tarafından karşılanacağını ve caminin Eğitim ve Diyanet İşleri Bakanlığı’nın denetimi altında faaliyet göstereceğini belirterek LAOS milletvekiline “Aşırı yabancı korkusu ortamı yaratmaya çalışıyorsunuz” diye çıkıştı. Yeorgiadis ise Aynoroz’daki sosyete manastırı Vatopedi’yi kastederek “Bir yandan Yunanistan’da bir manastıra devlet arazilerinin tahsis edilmesini skandal sayıp araştırma komisyonu kuruyorsunuz, diğer yandan Yunanistan Deniz Kuvvetleri’ne ait bir araziyi Müslümanlara hediye ediyorsunuz” yanıtını verdi. Bunun üzerine Beglitis, Avrupa’da camisi olmayan tek başkentin Atina olduğunu hatırlatıp bunu ‘Ciddi demokrasi eksikliği’ olarak nitelendirdi.





Savunma Bakan Yardımcısı ayrıca, Atina’da bir caminin bulunmasının Yunanistan’ın asla çıkarlarına aykırı olmadığını vurguladı. “Atina’da yapılacak caminin tapusunu kimseye verecek değiliz. Sadece kullanım için Müslümanlara izin verilecek” diyen Beglitis, Yeorgiadis’e “Meseleye yaklaşımınız yanlış” diye seslendi.



