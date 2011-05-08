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Dünya

ATİNA'DA MÜSLÜMANLARIN İBADET YERİ KUNDAKLANDI   ATİNA (A.A)

08 Mayıs 2011 17:39

-ATİNA'DA MÜSLÜMANLARIN İBADET YERİ KUNDAKLANDI   ATİNA (A.A) - 08.05.2011 - Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Müslümanların ibadet yeri olarak kullandıkları bir apartman dairesinin kundaklandığı bildirildi. Atina haber ajansı ANA, Kallithea semtinde Sofokleos caddesindeki 196 numaralı apartmanın giriş katında bulunan dairede, saat 03:17'de kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin pencere camlarını kırarak içeriye yanıcı madde atmaları sonucu yangın çıktığını duyurdu. Ajans haberinde, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü, dairede maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemede yangının kundaklama sonucu çıktığının itfaiye ekipleri tarafından belirlendiği kaydedilen haberde, olayın faillerinin tespit edilerek yakalanmaları için soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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