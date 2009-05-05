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Dünya

Atina'da Müslüman mezarlığı tartışması

05 Mayıs 2009 17:06

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir Müslüman mezarlığı yapımının defalarca gündeme gelmesine ve yer tayin edilmesine rağmen, "Arazinin uygun olmadığı" gerekçesiyle inşaat projesinin "Dondurulduğu" bildirildi.

Yunan Kilisesinin 2005 yılında "Shisto" bölgesinde Müslüman mezarlığı yapımı için 30 dönümlük bir arazi verdiğini ancak aradan geçen 3 yıla rağmen hiçbir gelişme sağlanmadığı gibi, İçişleri Bakanlığının da, "arazinin mezarlık için uygun olmadığını" açıkladı bildirildi.

To Vima gazetesinin haberine göre, Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) Partisi milletvekili Periklis Korovesis, Atina ile Pire kentlerinin içinde yer aldığı Attika bölgesinde yaşayan, ibadet edecek camileri de olmayan Müslümanlar için inşa edileceği açıklanan mezarlıkla ilgili çalışmaların hangi aşamada olduğunu parlamentoda hükümete sordu.

Gazete, Korovesis'in sorusuna yanıtın, İçişleri Bakan yardımcısı Athanasios Nakos'dan geldiğini ve "Arazinin mezarlık olarak kullanılmasının uygunluğu konusunda çekinceler olduğu, konunun tekrar gözden geçirildiğinin kaydedildiğini" yazdı.

Yunanistan'da son 11 yıldır başkent ve çevresinde yaşayan Müslümanlar'ın ibadetleri için bir cami inşası ve mezarlık yapımı tartışılıyor. Parlamentonun ilki 9, ikincisi 2 yıl önce olmak üzere iki kez cami inşası için karar almasına ve Yunanistan Kilisesinin gerek cami, gerekse mezarlığın yapılmasına destek verdiği yönündeki açıklamalarına rağmen, bu alanda şu ana kadar herhangi bir gelişme kaydedilmedi.

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