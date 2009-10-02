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Dünya

Atina'da miting yakınında bomba patladı

02 Ekim 2009 23:21

Yunanistan'ın başkenti Atina'da zaman ayarlı bir patlayıcının infilakı sonucu bir kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

Atina Haber Ajansı (ANA), Başbakan ve Yeni Demokrasi Partisi (YDP) Genel Başkanı Kostas Karamanlis'in bu akşam ''Pedion tu Areos'' meydanında miting yaptığı sırada, meydan yakınındaki ''Gilfordu'' caddesinde patlayan bombanın ev yapımı olduğunun belirlendiğini duyurdu.

Patlayıcının bir çöp tenekesine bırakılmış olduğunu da kaydeden Ajans, patlamadan bir kaç dakika önce bir televizyon kanalına telefonla bombanın yerinin bildirildiğini de kaydetti.

Patlama sırasında çevredeki bazı iş yerlerinin camlarının kırıldığı ve park halindeki 2 motosikletin hasar gördüğü kaydedildi.

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