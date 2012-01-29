-Atina'da Kardak gösterisi ATİNA (A.A) - 29.01.2012 - Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 1996 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan "Kardak Krizi"ni anma bahanesiyle gösteri düzenleyen aşırı sağ gruplar göçmenlere saldırdı. Atina'da, dün akşam saatlerinde, Vasilisis Sofias caddesindeki "Kardak anıtı" önünde toplanarak gösteri yapan aşırı sağ "Altın Şafak" örgütü üyesi kalabalık bir grup, Parlamentoya kadar yürümek isteyince polis tarafından engellendi. Gösterinin dağılmasının ardından saat 22.30 sıralarında ellerinde nazi bayraklarıyla gruplar halinde kent merkezindeki Omonia meydanına giden bazı göstericiler, metro istasyonunda yabancı göçmenlere saldırdı. Polisin müdahale ettiği olaylarda biri yabancı iki kişinin yaralandığı, 42 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.