Atina’da itfaiyeci protestosu

Yunanistan'ın başkenti Atina'da mevsimlik itfaiye işçileri, "kendilerine kadro verilmemesini" protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.



Yunan basını, kentin ana meydanlarından "Omonia"da toplanan ve hükümetin seçimlerden önce kendilerine kadro sözü verdiğini ifade eden, yaklaşık 3 bin kadar itfaiyecinin, Yunanistan Çalışma Bakanlığının önüne kadar yürüdüğünü duyurdu.



Bir grup protestocunun ise itfaiye teşkilatı binasını sembolik olarak işgal ettiği belirtilen haberlerde, gösteri nedeniyle kent merkezinde çok sayıda yolun trafiğe kapatıldığı kaydedildi.



Göstericilerin büyük bölümünü, ormanlık bölgelerde görev yapan itfaiyecilerin oluşturduğu ifade edildi.



(AA)

