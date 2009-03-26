T24 LogoT24 Logo
Dünya

Atina’da itfaiyeci protestosu

Yunanistan'ın başkenti Atina'da mevsimlik itfaiye işçileri, "kendilerine kadro verilmemesini" protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

26 Mart 2009 02:00

Yunanistan'ın başkenti Atina'da mevsimlik itfaiye işçileri, "kendilerine kadro verilmemesini" protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Yunan basını, kentin ana meydanlarından "Omonia"da toplanan ve hükümetin seçimlerden önce kendilerine kadro sözü verdiğini ifade eden, yaklaşık 3 bin kadar itfaiyecinin, Yunanistan Çalışma Bakanlığının önüne kadar yürüdüğünü duyurdu.

Bir grup protestocunun ise itfaiye teşkilatı binasını sembolik olarak işgal ettiği belirtilen haberlerde, gösteri nedeniyle kent merkezinde çok sayıda yolun trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

Göstericilerin büyük bölümünü, ormanlık bölgelerde görev yapan itfaiyecilerin oluşturduğu ifade edildi.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24