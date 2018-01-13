Atina'da huzur evinde yangın: en az iki kişi hayatını kaybetti

Io Chokona / Atina, 13 Ocak (DHA) - Atina’nın Kalithea semtinde bulunan bir huzur evinde, şu ana kadar belirlenemeyen sebeplerden dolayı, sabah saatlerinde büyük yangın çıktı.

Bir huzurevinin bodrum katında çıkan yangın kısa sürede bütün binayı sarmasıyla olay yerine sekiz itfaiye aracı ve 24 itfaiyeci müdahale etti.

Alevler ve dumanlar arasından 12 yaşlı sağ olarak kurtarılırken, iki yaşlı kadın hayatını kaybetti, biri ağır olmak üzere dört kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın üç saat sonra kontrol altına alınırken, sebepleri araştırılıyor.

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