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Dünya

ATİNA'DA HAYAT NORMALE DÖNÜYOR ATİNA (A.A)

23 Şubat 2011 20:09

-ATİNA'DA HAYAT NORMALE DÖNÜYOR ATİNA (A.A) - 23.02.2011 - Yunanistan'ın başkenti Atina'da hükümetin kemer sıkma politikaları ile çalışma koşullarını protesto eden göstericilerin dağılmaya başlamasıyla hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Göstericiler ile Çevik Kuvvet ekipleri arasında çıkan çatışmalarda ilk belirlemelere göre üç polisin yaralandığı, bir polis aracının hasar gördüğü açıklandı. Öte yandan, polise taş, sopa, molotofkokteyli ile saldıran, üzerlerinde balta, çekiç ve ok benzeri aletlerle gösterilere katılan 20 kadar protestocunun gözaltına alındığı öğrenildi. Dünden bu yana ''kırmızı alarma'' geçen Yunan polisinin aldığı yoğun güvenlik önlemleri çerçevesinde kent merkezinde saat 11.00'de kapatılan yollar, araç trafiğine açıldı. Güvenlik birimleri, Parlamento ile çevresi, Ekonomi Bakanlığı gibi noktalarda bulunmaya devam ediyor.  

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