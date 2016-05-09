Atina'da gözler Brüksel'e çevrildi



Euro Bölgesi'ne üye ülkelerin maliye bakanları, Yunanistan'a borçlarını nasıl ödeyeceğine ilişkin atılacak adımları görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi. Görüşmelerde Atina'ya sağlanacak olası kolaylıkların ele alındığına dikkat çeken Euro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem, ilk aşamada ne zaman ve ne tür önlemler alınabileceğini tartıştıklarını belirtti. Dijsselbloum, "Bugün bir karar çıkmasını beklemiyorum" diye konuştu.

Almanya Maliye Bakanı Wolfang Schaeuble Yunanistan'la mayıs içinde bir karar verileceğini tahmin ettiğini dile getirdi. Schaeuble, Yunanistan'ın aldığı ek tasarruf önlemleriyle ilgili sürecin somutlaşması gerektiğine dikkat çekti.

Geçen yaz kararlaştırılan 86 milyar euro hacmindeki yardım paketi çerçevesinde ödemelerin devam etmesi için Euro Grubu'ndan onay çıkması gerekiyor. Bu yardım paketi çerçevesinde Yunanistan hükümetinin tasarruf ve vergi zammı paketi parlamentoda pazar gecesi onaylandı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), bütçe hedeflerini tutturamaması kaydıyla Yunanistan'ın 3,6 milyar euroluk daha ek tasarrufta bulunmasını talep ediyor. AB Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası da 86 milyar euroluk ek yardım paketine IMF'in de katkıda bulunmasını sağlamaya çalışıyor. Yunanistan hükümeti ise ek tasarruf talebini parlamentodan geçirmenin mümkün olmadığını savunuyor.