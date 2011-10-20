Atina'da göstericiler parlamentoyu kuşattı

T24

Bir kişi öldü, 40 kişi yaralandı





Parlamento binası kuşatıldı



Göstericiler arasında çatışma çıktı



Yunanistan'ı fareler sardı





Çöpleri asker toplayacak



Maaşlarda kesintiler oldu



Ulaşım durma noktasında



Gazeteler çıkmadı, internet sayfaları güncellenmedi



Yunanistan’ın beklediği yardım tehlikede



Yunanistan'da, kamu ve özel sektör çalışanlarının, hükümetin mali krizle mücadele temelinde hayata geçirmek istediği reformları protesto etmek amacıyla dün başlattıkları 48 saatlik grev sürerken, bugün de Atina ve Selanik başta olmak üzere, birçok kentte protesto gösterileri düzenleniyor.Yunan basın-yayın organları, kendilerini 'iktidar karşıtı' olarak adlandıran yüzleri maskeli gruplarla Mücadeleci İşçi Sendikaları Birliği PAME üyeleri arasında çıkan çatışmada başından yaralanan 53 yaşında bir kişinin kaldırıldığı Evangelizmos Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini duyurdu.Hayatını kaybeden kişinin PAME üyesi bir memur olduğu belirtilen haberlerde, olaylarda yaralanan 40 kişiden 16'sının ise çeşitli hastanelerde tedavilerinin sürdüğü belirtildi.Sintagma meydanında, öğlen saatlerinde yüzleri maskeli grupların, Parlamentoyu kuşatan PAME üyelerinin oluşturduğu barikatı aşmak istemesi üzerine çıkan arbedede karşıt gruplar birbirlerine taş, sopa ve molotofkokteyllerle saldırmıştı.Sabah saatlerinden itibaren Sintagma meydanına toplanan çok sayıda Mücadeleci İşçi Sendikaları Birliği PAME üyesi, 6 milyar euroluk yeni önlemler içeren çok boyutlu yasa tasarısının görüşüldüğü parlamentoyu kuşattı.Yunan basın-yayın organları, başkent Atina'da, Kamu Çalışanları Konfederasyonu ADEDY ile İşçi Sendikaları Federasyonu GSEE'nin ortaklaşa düzenlediği gösterinin yanı sıra kentin birçok noktasında toplanan gösterici grupların parlamentonun bulunduğu Sintagma meydanına doğru yürüyüşe geçtiklerini duyurdu.Polisin, parlamentonun çevresine setler oluşturarak yoğun güvenlik önlemleri aldığı gözlenen Sintagma meydanı, dünkü gösterilerde çıkan olayların izlerini taşıyor. Meydanda bulunan lüks otellerin ön cephelerinden koparılan mermer parçalarının bulunduğu cadde ve sokaklarda, polisin göstericileri dağıtmak için kullandığı gazın kokusu hakim.Grevin ikinci gününde, Selanik, Patra ve Yanya gibi büyük kentlerde de protesto gösterileri yapılıyor. PAME üyesi oldukları belirtilen göstericilerin, Girit Adası'nda ve Lamiya'da bölge sekreterliği binalarını işgal ettiği bildirildi.Bu arada, grev nedeniyle devlet dairelerindeki hizmetlerde ve ulaşım konusunda büyük aksamalar yaşanıyor. Mahkemelerde duruşmalar yapılmıyor ve hastanelerde yalnızca acil durum ve güvenlik ekipleri hazır bulunuyor. Hava trafik kontrolörlerinin günün büyük bölümünde uyguladıkları iş bırakma eylemleri nedeniyle Yunan Olimpic Air ile Aegean Airlines'ın iç ve dış seferlerinde de büyük aksamalar yaşanıyor.Kendilerini iktidar karşıtı olarak adlandıran yüzleri maskeli grupların, Mücadeleci İşçi Sendikaları Birliği PAME üyelerinin Parlamento çevresinde oluşturduğu barikatı aşmak istemesi üzerine çıkan arbedede karşıt gruplar birbirlerine taş, sopa ve molotofkokteyllerle saldırdı.Sintagma meydanında güruhlar halinde birbirlerine saldıran gruplar arasındaki çatışmalar sürerken, polisin olayları kontrollü olarak müdahale etmeye çalıştığı gözleniyor.Yunan televizyonları canlı olarak yayınladığı olaylarda çok kişinin yaralandığını belirtirken, bölgede bulunan ambülanslarının yaralıları almak için olay yerine yaklaşamadığını duyurdu.Televizyonlar, Sintagma meydanı çevresindeki sokaklarda da karşıt gruplar arasında çatışmalar yaşandığını belirttikleri haberlerinde, Atina'da vatandaşlar arasında yaşanan taş savaşının ülkenin görüntüsünü derinden yaraladığı yorumunda bulundular.Genel grev nedeniyle ülkede hayat felç olurken, başkent Atina'da temizlik işçilerinin grevi nedeniyle haftalardır çöpler toplanmıyor. Yunanistan Sağlık Bakanlığı, Atina'da çöplerin içinde yaşayan sıçanların insanların sağlığını tehdit etmeye başladığını belirterek tifo uyarısı yaptı.Grev nedeniyle temizlik işçilerini çalıştıramayan Atina Belediye Başkanı, kentteki çöplerin toplanması için Yunan ordusundan yardım isteyeceğini söyledi. Belediye Başkanı, askerlerin çöpleri toplanmasına yardım etmemesi halinde, önümüzdeki günlerde sağlık alanında büyük problemler yaşayacaklarını belirtti.Yunanistan'da 25 bin kişi temizlik işçisi olarak görev yapıyor. Ekonomik kriz öncesi, temizlik çalışanları aylık 700-900 euro kazanıyordu. Ancak maaşlardaki kesinti nedeniyle, temizlik işçilerinin de ücretlerinin kırpılması gündemde.Yunanistanm'daki 48 saatlik genel grev sonrasında başkent Atina'da, otobüs, tramvay, metro, troleybüs ve banliyö trenlerinin sabah ve akşam saatleri için programlanan bazı seferlerinin dışında ulaşım durma noktasına geldi.Yazılı basın çalışanlarının dün yaptıkları 24 saatlik grev nedeniyle gazete bayilerinde raflar bugün boş kaldı ve haber ağırlıklı internet siteleri sayfalarını yenilemedi.Yunanistan için hazırlanan uluslararası yardım paketinden yeni kredi diliminin serbest bıkarılması konusunda Uluslararası Para Fonu (IMF), Avrupa Birliği ve Avrupa Merkez Bankası arasındaki görüşmelerde kritik bir aşamaya gelindi. Reuters haber ajansına görüşmelerle ilgili açıklamada bulunan Avrupa Birliği yetkilileri, IMF'nin, Avrupa Birliği ve Avrupa Merkez Bankası'nın, Yunanistan'ın bütçe açığına ilişkin tahminlerini iyimser bulduğunu söyledi.AB yetkilileri, yeni kredi dilimi serbest bırakılmadan önce IMF'nin, öncelikle Euro Bölgesi ve Avrupa Konseyi'nin nasıl bir karar vereceğini görmek istediğini belirtti. Hafta sonu yapılacak AB devlet ve hükümet başkanları zirvesinde özel sektörün de yardım sürecine katılması yönünde karar alınacağına ve böylece Yunanistan'ın borçlarının azaltılmasının söz konusu olabileceğine dikkat çeken AB temsilcileri, IMF'nin ancak bu şekilde yeni yardım dilimine onay verebileceğine işaret ettiler.Atina'da bir süre önce temaslarda bulunan IMF, AB ve Avrupa Merkez Bankası temsilcilerinden oluşan troykanın da Yunanistan'ın son mali durumuna ilişkin raporunu yakında açıklaması bekleniyor. Raporda olumlu izlenimlerin yer alması ve ardından kredi diliminin serbest bırakılmasına karar verilmesi halinde, Atina'ya 8 milyar euro mali destek aktarılacak. Atina bu yeni kredi dilimini alamazsa, kasım ayında borçlarını ödeyemez duruma düşecek.