Atina'da göçmenlerle halk çatıştı

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın merkezindeki Omania Alanı'nda, göçmenlerle halk arasında arbede çıktığı bildirildi.



Yunan basın-yayın organları, Yunan polisinin dün yaptığı asayiş operasyonu sırasında, bir grup Suriyeli göçmenin evraklarını kontrol ederken, göçmenlere ait bir Kuran-ı Kerim'in sayfalarını yırttıkları iddiası üzerine çoğu Afgan uyruklu kalabalık bir grubun bugün öğleden sonra Omania Alanı'nda toplandığını duyurdular.



Alanda toplanan göçmenlerin halk tarafından dağıtılmak istenmesi üzerine ortamın gerildiği ve halkla göçmenler arasında ufak çaplı arbedeler yaşandığı belirtilen haberlerde, göçmenlerin daha sonra çevredeki park halindeki araçlar ve işyerlerine saldırarak maddi hasar verdikleri kaydedildi.



Olayların ardından alanda toplanan grubun toplu olarak namaz kıldıkları ve yarın da bir protesto gösterisi yapacaklarını açıkladıkları belirtildi.



Öte yandan Yunan Devlet Televizyonu NET, Yunan polisinin dün gece "Agarnon" semtinde gerçekleştirdiği "Süpürge Operasyonu"nde, çok büyük bölümü göçmen olan 612 kişi ile 123 araç ve 37 dükkanın kontrolden geçirildiğini ve 86 kişinin ifadelerinin alındığını duyurmuştu.



NET, operasyonda 44 kişinin ise gözaltına alındığını bildirmişti.

