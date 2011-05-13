T24 LogoT24 Logo
Dünya

ATİNA'DA GÖÇMENLERE SALDIRILAR ATİNA (A.A)

13 Mayıs 2011 13:09

-ATİNA'DA GÖÇMENLERE SALDIRILAR ATİNA (A.A) - 13.05.2011 - Yunanistan'ın başkenti Atina'da göçmenlere yönelik düzenlenen saldırılarda 17 göçmen yaralandı. Yunan medyası, salı günü başkent merkezinde, 44 yaşındaki bir Yunanlının sabaha karşı doğum yapacak olan eşini hastaneye yetiştirmeye çalışırken, 3 göçmen tarafından soyularak öldürülmesi sonrasında, özellikle aşırı sağ grupların kentin göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı çeşitli noktalarında mevzilenerek saldırılarda bulunduklarını duyurdu. Haberlerde, son 3 günde toplam 17 göçmenin söz konusu gruplarca darp edilmeleri sonucu hastanelere sevk edildiği belirtildi.  Saldırıların, özellikle öldürülen Yunanlının evinin bulunduğu semt ve yakınlarında düzenlenmesi üzerine, polisin bu bölgede sıkı güvenlik önlemleri aldığı belirtilirken, dün akşam saatlerinde yapılan operasyonda 48 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24