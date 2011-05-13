-ATİNA'DA GÖÇMENLERE SALDIRILAR ATİNA (A.A) - 13.05.2011 - Yunanistan'ın başkenti Atina'da göçmenlere yönelik düzenlenen saldırılarda 17 göçmen yaralandı. Yunan medyası, salı günü başkent merkezinde, 44 yaşındaki bir Yunanlının sabaha karşı doğum yapacak olan eşini hastaneye yetiştirmeye çalışırken, 3 göçmen tarafından soyularak öldürülmesi sonrasında, özellikle aşırı sağ grupların kentin göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı çeşitli noktalarında mevzilenerek saldırılarda bulunduklarını duyurdu. Haberlerde, son 3 günde toplam 17 göçmenin söz konusu gruplarca darp edilmeleri sonucu hastanelere sevk edildiği belirtildi. Saldırıların, özellikle öldürülen Yunanlının evinin bulunduğu semt ve yakınlarında düzenlenmesi üzerine, polisin bu bölgede sıkı güvenlik önlemleri aldığı belirtilirken, dün akşam saatlerinde yapılan operasyonda 48 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.