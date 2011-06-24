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Dünya

Atina'da 'Ezel' protestosu!

Kıbrıslı Rumlar, ''Ezel'' dizisinin Yunanistan'da gösterime girmesini protesto etti.

24 Haziran 2011 03:00

T24 - Atina'da yayımlanan Elefterotipiya gazetesi, Kıbrıslı Rum öğrencilerin dün dizinin yayınlandığı ANT1 televizyon kanalı dışında toplanarak dizinin yayınlanmasını protesto ettiklerini ve yayına son verilmesini istediklerini yazdı.

Protestocuların, ''ANT1 unutuyorsun, Türklere tapıyorsun'' şeklinde slogan attıkları belirtilen haberde, kanalın önündeki eylemin yaklaşık bir buçuk saat sürdüğü kaydedildi.

Protestocuların yayınladıkları bildiride ise dizide '''işgal bölgesi' olan KKTC'nin Türk toprakları olarak gösterilmesinin varılan son nokta olduğunun'' kaydedildiği bildirildi.

Gazete, kanal yetkililerinin altyazı hazırlama çalışmaları çerçevesinde gerekli olan her şeyin yapıldığını söyleyerek, KKTC'ye ilişkin sahnelerin önümüzdeki bölümlerde azalacağını ima ettikleri değerlendirmesinde bulundu.


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