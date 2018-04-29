T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Atina'da DHKP-C operasyonu: 9 kişi gözaltında

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek ay yapması beklenen ziyaret öncesi terörle mücadele polisinin düzenlediği baskında, DHKP-C üyesi olduğundan şüphelenilen dokuz kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

29 Nisan 2018 20:30

Yunanistan'ın başkenti Atina'da terörle mücadele polisinin düzenlediği baskında DHKP/C üyesi olduğundan şüphelenilen biri kadın dokuz kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Bir polis yetkilisi Reuters Haber Ajansına yaptığı açıklamada "Şu ana kadar dokuz kişi gözaltına alındı. Kimlik belgelerine bakılırsa Afgan ve Kürt kökenliler. Polis, kavanozlar içinde türü belirlenemeyen bir patlayıcı madde, ateşleyicileri ve dizüstü bilgisayarları bağlamak için kablolar buldu" dedi.

Bir başka polis yetkilisi de Atina'nın merkezindeki baskınlarda gözaltına alınanların DHKP-C ile bağlantılarının araştırıldığını doğruladı ve operasyonların devam ettiğini söyledi.

Bir diğer polis yetikilisi ise yarı resmi Atina Haber Ajansına yaptığı açıklamada "operasyonların ülke içindeki terör örgütleriyhe bağlantılı olmadığını ve sorgulananların Türk kökenli olduklarını" söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek ay Yunanistan ziyaretinde bulunması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YunanistanAtina Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanDHKP-CAtinaDHKP/CBirReuters Haber AjansınaKimlikAfganKürtPolisAtina Haber AjansınaTürkRecep Tayyip Erdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24