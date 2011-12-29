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Dünya

Atina'da cami yapımınına Kilise engeli   ATİNA (A.A)

29 Aralık 2011 15:59

-Atina'da cami yapımınına Kilise engeli   ATİNA (A.A) - 29.12.2011 - Yunanistan'da, Pire Metropiliti Serafim, başkent Atina'da Müslümanlara ibadet yeri yapımıyla ilgili yasanın iptali için Danıştay'a başvurdu. Yunan medyasında çıkan haberlere göre, aşırı sağ görüşleriyle tanınan Serafim sözkonusu yasayı, "devlet tarafından sözde demokratik hassasiyetlerle Hristiyan şehitlerin anısına karşı oluşturulan bir küfürname" diye nitelendirdi. Ortodoks din adamı, Yunan Parlamentosunun, "Hristiyanlık şehitlerine" bir şükran borcu olarak Atina'da yeniden bir İslam mabedi kurulmasıyla ilgili yasayı hiçbir zaman onaylamamış olması gerektiğini söyledi. Daha önce de Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Müslümanlar için bir ibadet yeri oluşturulmasının, geçici hükümetteki aşırı sağcı altyapı bakanının engeline takıldığı bildirilmişti. Atina'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, önceki hükümet tarafından gerekli prosedürleri tamamlanan ibadet yeri oluşturulması konusunun Ortodoks Halk Parti'li (LAOS) Altyapı Taşıma ve Ağlar Bakanı Makis Voridis tarafından "dondurulduğunu" yazmıştı. Atina'da, Votanikos bölgesindeki eski bir yapının Müslümanların ibadet edebilecekleri bir yer haline dönüştürülmesiyle ilgili Parlamentoya sunulan yasa oy çokluğuyla onaylanmıştı. Eylül ayında yapılan oylamada LAOS partili 15 milletvekili söz konusu yasaya "hayır" oyu vermişti.

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