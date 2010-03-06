Atina’da cami mi yapılacak

T24 - Yunanistan’ın başkenti Atina’da, bir cami ile Müslüman mezarlığı için yer tahsisine karar verildiği bildirildi.





Atina, Avrupa’da caminin olmadığı tek başkent. Yunan basını, Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Venizelos ile Atina Büyükşehir Belediye Başkanı Nikitas Kaklamanis’in konuyu görüşmek üzere bir araya geldiklerini aktardı.



Haberlerde, Kaklamanis’in Venizelos ile Atina ve Pire kentlerinin de içinde yer aldığı Attika bölgesinde bulunan Votanikos semtinde bir cami, Shisto semtinde de bir Müslüman mezarlığının inşası konusunu görüştükleri ve tarafların mutabık kaldıkları belirtildi. Caminin inşa edileceği arazinin Savunma Bakanlığı’na ait olduğu, Venizelos’un Savunma Bakanlığı yetkililerine konuya çözüm bulunması için talimat verdiği kaydedildi.



Yunan Kilisesi, 2005’te Shisto bölgesinde Müslüman mezarlığı için 30 dönümlük bir arazi tahsis etmişti. Atina’da 12 yıldır bölgede yaşayan Müslümanların ibadetleri için bir cami inşası ve mezarlık konusu tartışılıyor.



Parlamentonun karar alması ve Kilise’nin de desteklemesine rağmen şu ana kadar bu konuda ilerleme kaydedilmedi.







