Atina'da bombalı saldırı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Yunanistan Ulusal Bankası'nın Ethniki Trapeza şubesinin de bulunduğu özel bir sigorta şirketine ait binada patlama meydana geldiği bildirildi.
Yunan basın-yayın organları, kent merkezinde Singru Caddesi'ndeki binaya bırakılan el yapımı bombanın saat 23.00 sıralarında patladığını duyurdular.
Patlama öncesinde kimliği belirsiz bir kişinin Elefterotipia gazetesini arayarak bomba ihbarında bulunması üzerine polisin çevrede güvenlik önlemleri aldığı belirtilen haberlerde, saldırının can kaybına yol açmadığı kaydedildi.
Güvenlik güçlerinin olay yerini kontrol altına aldıkları ve incelemelerin sürdürüldüğü ifade edildi.