Atina'da bir mülteci kendini asmaya kalktı

Yunanistan'ın başkeni Atina'da Pakistanlı bir göçmen, Viktorya Meydanı'nda protesto için kendini asmaya kalktı. Çevredeki diğer mültecilerin yardımıyla kurtarılan göçmen bilinci kaybettiği için hastaneye kaldırıldı.

Makedonya'nın pazartesi günü Irak ve Suriye dışındaki göçmenlere sınırlarını kapatması nedeniyle Afganistan ve Pakistan uyruklu 20 bin mülteci Yunanistan'da mahsur kaldı. Makedonya'nın sınırları kapatmasını protesto eden bir Pakistanlı göçmen Atina'nın ünlü Viktorya Meydanı'nda kumaş parçalarını birleştirerek kendini ağaca asmaya kalktı. Kendini asmaya çalışan mülteci diğer göçmenler tarafından kurtarıldı. Bilincini kaybeden mülteci Yunan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.