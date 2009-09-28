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Dünya

Atina'da bir koyda silah ve mühimmat ele geçirildi

28 Eylül 2009 12:42

Atina'da bir koyda silah ve mühimmat ele geçirildi

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Vulagmeni koyunda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Atina Haber Ajansı (ANA), sahil güvenlik dalgıçlarının ihbarı üzerine Vulagmeni koyundaki “Ayos Nikolaos” bölgesinde su altında yaptıkları aramada, 4 adet roketatar, 4 adet el bombası, 1 adet tüfek bombası, 1 adet havan, 1 adet sis bombası, 5 adet fünye, 45 adet mermi ve türlü boyutlarda 4 adet boş mermi kovanı ele geçirildiğini duyurdu.

Ele geçirilen silah ve mühimmat terörle mücadele şubesi tarafından incelemeye alınırken, olayla ilgili sahil güvenlik birimlerinin soruşturma başlattıkları kaydedildi.

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