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Dünya

Atina'da basın binası önünde patlama

Atina'da Yunanistan Basın Bakanlığı binasında patlama meydana geldi.

16 Ocak 2010 02:00

T24 - Atina'da Yunanistan Basın Bakanlığı binasında patlama meydana geldi.


Yunan basın-yayın organları, özel ALTER ve ANT1 televizyonlarını saat 23.25 ve 23.29'da telefonla arayan, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin, kentin en işlek ana yollarından olan “Singru Caddesi” yakınındaki bakanlık binasında 12 dakika içinde bir patlama meydana geleceği ihbarında bulunduğunu duyurdu.

Televizyon kanallarına ulaşan ihbarı değerlendiren polisin bölgeyi trafiğe kapattığı belirtilen haberlerde, meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre yaralanan olmadığı kaydedildi.

Öte yandan, ALTER televizyonu, ihbarda bulunan kişinin patlama zamanının yanı sıra, ihbarın asılsız olmadığı ve mücadelenin devam edeceğini söylediğini de belirtti.

Haberlerde, terörle mücadele ekiplerinin olay yerindeki araştırma ve incelemelerini sürdürdükleri bildirildi.

Başkent Atina'da Yunanistan Parlamento binasının bulunduğu Sindagma Meydanı'nda bir çöp tenekesine patlayıcı madde yerleştirilmiş, saldırıda yaralanan olmamıştı.

Adını, geçtiğimiz yıl düzenlediği bombalı saldırılarla duyuran “Ateş Hücreleri” adlı örgüt, saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

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