-ATİNA'DA AYAKLANMA ATİNA (A.A) - 15.12.2010 - Yunanistan'ın başkenti Atina'da hükümetin bütçe açığının daraltılması için hayata geçirdiği kemer sıkma önlemlerini protesto gösterileri düzenlendi. Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY) ile İşçi Sendikaları Federasyonu'nun (GSEE) çağrısıyla tüm kamu ve özel sektör çalışanları 24 saatlik greve giderken, başkentin Yunan Parlamentosu'nun da bulunduğu Sindagma Meydanı'nda düzenlenen protesto eyleminde, göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Protestocular, bölgedeki Çevik Kuvvet ekiplerine taş, sopa, molotofkokteyli atarken, polis de gözyaşartıcı gaz ile grupları dağıtmaya çalıştı. Öte yandan, kentin Omonia Meydanı'nda toplanan Mücadeleci İşçi Birliği (PAME) üyeleri de Sindagma Meydanı'na doğru yürüyüş başlattı. Alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde kent merkezindeki yollar trafiğe kapatıldı. -GREVLER- Diğer yandan, medya çalışanlarının bugün 24 saatlik greve gitmeleriyle televizyon ve radyolarda haber bültenleri yayınlanmadı, haber ağırlıklı internet siteleri sayfalarını yenilemedi, gazetelerin basıma girmemesi nedeniyle de yarın bayilerin raflarının boş kalacağı açıklandı. Basın-yayın organları çalışanlarının 17-18 aralık günlerinde de 48 saatlik greve gidecekleri kaydedildi. Bu arada, sivil havayolu taşımacılığı çalışanlarının da 24 saatlik greve gitmeleriyle iç ve dış hatlarda yapılması programlanan tüm seferler iptal edilirken, liman çalışanlarının 24 saatlik grevi nedeniyle adalar ile anakara arasındaki ulaşım koptu. Greve doktorlar ile avukatların da katıldığı, bu çerçevede hastanelerde yalnızca acil servis birimlerinin görev yaptığı, duruşmaların ise ertelendiği belirtildi.