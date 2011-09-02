-Atina'da AB Troykası ile hükümet arasında anlaşmazlık ATİNA (A.A) – 02.09.2011 - Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Avrupa Birliği (AB) - Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından Yunanistan'a verilmesi kararlaştırılan 110 milyar Avroluk yardımın 8 milyarlık altıncı taksitinin serbest bırakılması öncesinde, mali kriz ve önlem reformları ile ilgili incelemelerde bulunan Troyka ile hükümet arasında anlaşmazlık çıktığı bildirildi. Yunan medyası, hükümetin, gelirlerde 1,5 milyar avroluk açık tespit eden Troyka'nın, bütçedeki açığın gayri safi milli hasılanın yüzde 1'inin altına indirilmesi için önerdiği yeni önlemleri kabul etmemesi üzerine müzakerelerin yarıda kesildiğini duyurdu. Haberlerde, Troyka'nın, açığın kapatılması için emekli maaşlarında yeni kesintiler ve kamu kuruluşlarında daha çok işten çıkarmalar önerdiği ancak bu yeni önerilerin Başbakan Yorgo Papandreu tarafından kabul edilmediği belirtildi. Ortaya çıkan bu durum karşısında, bundan sonraki gelişmelerle ilgili kararın AB ülkeleri liderleri ile Maliye bakanlarına ait olduğunu belirten Troyka'nın Atina'yı terk etmeye hazırlandığı bildirildi.