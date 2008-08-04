Atina'da 25 sporcu dopinge karıştı

Tempo24-



Yunan atletler Kostas Kenteris ve Katerina Thanou'nun doping testine girmemeleriyle başlayan ve erkekler çekiç atmada şampiyon olan Macar Adrian Annus'un madalyasının geri alınmasıyla son bulan skandallar kervanına 25 sporcunun adı karıştı.



Doping kurallarına uymadıkları gerekçesiyle oyunlardan men edilen, madalyaları geri alınan ve doping maddesi kullandıklarından kuşkulanılan sporcuların listesi şöyle:



- Sydney 2000'de, bayanlar 100 metrede gümüş madalya alan Katerina Thanou ile erkekler 200 metre şampiyonu Yunanlı Kostas Kenteris, doping testine, motorsiklet kazası geçirdikleri gerekçesiyle katılmadı. 2 sporcu hakkında, doping kullandıkları şüphesiyle soruşturma açıldı.



- Yunan halterci Leonidas Sampanis, doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle madalyası geri alınan ilk sporcu oldu. Sampanis, 62 kilo kategorisinde bronz madalya almıştı.



- Bayanlar gülle atmada altın madalya kazanan Rus sporcu Irina Korzhanenko'nun doping testi pozitif sonuç verdi. Korzhanenko'nun madalyası geri alındı.



- Macar atlet Robert Fazekas'ın, erkekler disk atmada kazandığı altın madalya, sporcunun doping kurallarını ihlal etmesi nedeniyle geri alındı.



- Halterde erkekler 105 kilo kategorisinde gümüş madalya kazanan Macar sporcu Ferenc Gyurkovics'in doping testi pozitif sonuç verdi. Gyurkovics, madalyasını geri vermek zorunda kaldı.



- Halterde erkekler 105 kiloda yarışan Macar sporcu Zoltan Kovacs'ın doping maddesi kullandığı ortaya çıktı.



- Atletizmde erkekler yüksek atlamada yarışan Belaruslu Aleksey Lesniçyi, doping maddesi kullandığının belirlenmesi üzerine oyunlardan men edildi.



- Atletizmde erkekler 400 metrede Rusya adına koşan Anton Galkin'in doping testi pozitif sonuç verdi ve oyunlardan ihraç edildi.



- Uluslararası Olimpiyat Komitesi, boks müsabakalarına Kenya adına katılan tek sporcu olan David Munyasia'nın doping maddesi kullandığının belirlenmesi üzerine bu sporcuyu oyunlardan men etti.



- Erkekler 55 kiloda Porto Riko adına güreşen Mabel Fonseca'nın doping maddesi kullandığı belirlendi.



- Türk halterci Şule Şahbaz, Faslı halterci Vefa Ammouri, Macar halterci Zoltan Kecskes, Moldovalı halterci Viktor Chislean ve Hintli halterci Pratima Kumari Na, doping kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle oyunlardan men edildi.



- Rus halterci Albina Komiç, yarışma öncesi yapılan doping testini geçemedi ve oyunlardan men edildi.



- Myanmarlı halterci Nan Aye Khine'nin 48 kiloda elde ettiği dördüncülük, sporcunun dopingli çıktığının belirlenmesi üzerine iptal edildi.



- Hintli halterci Sanamaça Chanu'nun doping maddesi kullandığı belirlendi ve sporcu 53 kiloda elde ettiği derece iptal edildi.



- Oyunlardan 4 gün önce yapılan testlerde, 2 Yunan beyzbol oyuncusu, 1 İsviçreli bisikletçi, 1 İspanyol kanocu ve 1 İrlandalı uzun mesafe koşucusu, doping kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle oyunlardan men edildi.



- Erkekler çekiç atmada şampiyon olan Macar sporcu Adrian Annus'un altın madalyası, doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle geri alındı.



