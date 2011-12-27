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Dünya

Atina, Yılmaz'ın sözlerinin araştırılmasını istedi ATİNA (A.A)

27 Aralık 2011 20:14

-Atina, Yılmaz'ın sözlerinin araştırılmasını istedi ATİNA (A.A) - 27.12.2011 - Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın, Türk basınında yer alan Yunanistan konusundaki sözleriyle ilgili Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği nezdinde girişimde bulundu. Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türk basınında çıkan ve eski Başbakan Mesut Yılmaz'a atfedilen açıklamalarla ilgili Büyükelçilik Maslahatgüzarı düzeyinde girişimde bulunulduğu belirtilerek, "Atina'nın, Yılmaz'ın açıklamalarının ve daha önce bu konuda basına yansıyan benzer bilgilerin araştırılmasını ve Yunan tarafının bilgilendirilmesini istediği" ifade edildi. Bakanlık açıklamasında, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisinin de Dışişleri Bakanlığı nezdinde aynı girişimde bulunduğu kaydedildi.

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