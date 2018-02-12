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Atina: Türkiye, Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal ediyor

''Türkiye'den daha fazla yasadışı faaliyette bulunmaktan geri durmasını talep ediyoruz"

12 Şubat 2018 18:25

Ankara'nın Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge'de (MEB) yürüttüğü gaz ve petrol arama faaliyetlerine tepkisinin ardından, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Yunan Dışişleri, Ankara'nın 'Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarını ihlal etmek suretiyle uluslararası hukuk çizgisinden çıktığı' açıklamasını yaptı.

Kıbrıs yönetimi de MEB'deki 3 numaralı parsele İtalyan enerji devi ENI'nin sondaj gemisi Saipem 12000'in gitmesinin Türk savaş gemileri tarafından engellendiği suçlamasında bulunuyor.

Türk Dışişleri ise 'Kıbrıs Türk halkının bu konudaki haklı endişelerini paylaştıklarını, Kuzey Kıbrıs'ın tepkisini desteklediklerini, birlikte gerekli adımları atmaya kararlı olduklarını ifade etmişti.

Yunan Dışişleri'nin açıklamasında ''Türkiye'den daha fazla yasadışı faaliyette bulunmaktan geri durmasını ve uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerine uymasını talep ediyoruz'' denildi.

Türkiye'nin davranışlarının AB'ye aday bir ülkeye uymadığını dile getiren Yunan Dışişleri'ne göre ''Kıbrıs, serinkanlı ve temkinli duruşuyla bölgede istikrar kaidesi rolü oynadığını bir kez daha teyiit etti''.

 

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