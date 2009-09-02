Atina: Türk uçaklarının Ege'deki plansız uçuşları tehlikeli

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Grigoris Delavekuras, “Türk uçaklarının Ege'deki plansız uçuşlarının tehlikeli olduğunu” öne sürdü.

Delavekuras, Türk uçaklarının Ege'deki faaliyetlerini konu alan sorular üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Türk uçaklarının Ege'deki plansız uçuşları ve milli hava sahasındaki sürekli ihlalleri ile uluslararası hukuku çiğnemeleri tehlikeli olup kazaya yol açabilir” iddiasında bulunan sözcü, “Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni'nin talimatları doğrultusunda Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği gerekli diplomatik girişimde bulunmuş ve ülkemizin Türkiye'nin faaliyetleri nedeniyle duyduğu büyük rahatsızlık ve derin endişe vurgulanmıştır” ifadesini kullandı.

Delavekuras açıklamasında ayrıca, “Dışişleri Bakanı bugün Türk karşıtı ile bu konunun ele alındığı bir telefon görüşmesi yapmıştır. Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili olarak Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO), AB ve NATO'yu bilgilendirecektir” görüşüne yer verdi.

KKTC ZİYARETİ

Delavekuras, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yaptığı ziyarete ilişkin yaptığı başka bir yazılı açıklamada ise bu ziyaretin “BM Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs ile ilgili kararlarına ters düştüğünü” ileri sürdü.

“Kıbrıs Türk tarafının tutumunu kararlı bir şekilde açıkça etkileyen Türkiye özlü bir şekilde tavrını değiştirmeli ve Kıbrıs meselesine bir çözüm bulunması yönündeki prosedürü kolaylaştırmalıdır” ifadesini kullanan Delavekuras söz konusu açıklamasını “Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türkler Kıbrıs'ta, hep birlikte ülkelerinin AB üyeliğinin faydalarının tadını çıkartmalarını sağlayacak çözüme ulaşmalıdırlar” diye tamamladı.

