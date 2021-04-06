Atina: Türk F-16'ları Yunan adaları üzerinde uçuş yaptı

Yunanistan Savunma Bakanlığı iki Türk F-16 savaş jetinin dün öğle saatlerinde Koyun Adası üzerinde uçuş yaptığını duyurdu. Yunan devlet televizyonunun haberine göre savaş jetleri yerleşim yeri olan adanın üzerinde 4 bin 500 metre irtifada uçuş yaptı. Yunanistan Savunma Bakanlığı Mart ayında Türk savaş jetlerinin üzerinde yerleşim olan Ege'deki Yunan adaları üzerinde toplam dört kez uçuş yaptığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın 14 Nisan'da Ankara'da biraraya gelmesi planlanıyor. Dendias şimdiye kadar yaptığı açıklamalarda iki ülke arasında Akdeniz ve Ege'de yaşanan krizin tırmanmaması halinde görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

Dendias gelecek hafta Ankara'ya gidecek

Pazartesi sabahı Sırbistan'a bir ziyaret düzenleyen Dendias, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile yaptığı görüşmede de gelecek hafta Ankara'ya gideceğini ifade etti. Dendias "Ama elbette doğru iklimin egemen olması ve Türkiye'nin ziyaretime engel olacak provokatif tedbirlerde bulunmaması şartıyla" diye konuştu.

Dendias ile Çavuşoğlu arasındaki görüşmeye Alman hükümeti aracılık etmişti. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis arasında da bir görüşme arzusunda olduklarını söylemişti.

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yetki alanı ve doğalgaz kaynakları üzerinde hakkın kime ait olduğu tartışması, Ege'de kıta sahanlığı tartışması ve sığınmacıların düzensiz geçişi gibi kriz konuları bulunuyor.