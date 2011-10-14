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Dünya

Atina semalarında 8 dakika süren skandal

Yunanistan’da, Atina "Eleftherios Venizelos" havaalanının kontrol kulesinindeki radarlarda arıza...

14 Ekim 2011 03:00

T24 - Yunanistan’da, Atina "Eleftherios Venizelos" havaalanının kontrol kulesinindeki radarlarda arıza meydana gelmesi üzerine, o anda havada bulunan uçakların 8 dakika süreyle "kör uçuş" yaptığı bildirildi.

Yunan basın yayın organları, perşembe günü saat 01:08’de Atina Bölgesi Kontrol Merkezinin elektrik sisteminde meydana gelen bir arızanın Venizelos havaalanının kontrol kulesindeki radar sistemlerini bozduğunu duyurdu. 



Kontrol kulesindeki radarların kararmasıyla Atina FIR hattı içinde bulunan 150 uçağın izlerinin bir anda ekranlardan silindiği ve Atina semalarındaki uçakların 8 dakika süreyle kör uçuş yaptıkları belirtilen haberlerde, Atina’nın uyarısı üzerine Eurocontrol’den uçaklara Atina havaalanına yaklaşmamaları uyarısı yapıldığı ifade edildi.

Haberlerde, radarların devre dışı kaldığı süre içinde kontrolörlerin uçakları sabit telefonlarla yönlendirdiği, yüzlerce uçağın iniş kalkışlarında büyük gecikmeler yaşandığı kaydedildi.

Yunanistan Ulaştırma Bakanı Yannis Ragusis’in, arızanın nedeninin ve yedek jeneratörlerin niçin çalışmadığının belirlenmesi için idari soruşturma başlattığı belirtildi.


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