T24 LogoT24 Logo
Dünya

Atina sele teslim oldu

Son 52 yılın en büyük fırtınasına sahne olan kentte, sulara gömülen caddelerdeki araçların içindeki insanlar yaşam savaşı verdi

23 Şubat 2013 13:31

Fırtınanın getirdiği aşırı yağışlar sonucu Yunanistan’ın başkenti Atina sular altında kaldı.

Son 52 yılın en büyük fırtınasına sahne olan kentte, sulara gömülen caddelerdeki araçların içindeki insanlar yaşam savaşı verdi.

Parlamentoda çatıdaki sel sularını temizleyen bir işçi ise camın kırılmasıyla aşağı düşme tehlikesi geçirdi. Spor Bakanı Yiannis Ioannidis, “İşçi kafamızın üzerine düşebilirdi” dedi.

Başkentin Halandri bölgesinde 23 yaşındaki bir kadın, sel sularına kapılan aracından kurtarıldıktan sonra hastanede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Reuters haber ajansı foto muhabirinin görüntülediği başka bir kadın ise aracını saran bir metreyi aşkın sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldu. Aracın üzerine çıkan bölge sakinleri genç kadını kurtarmayı başardı.

ETİKETLER

yunanistanselyağmuratina

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24