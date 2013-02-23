Atina sele teslim oldu

Fırtınanın getirdiği aşırı yağışlar sonucu Yunanistan’ın başkenti Atina sular altında kaldı.

Son 52 yılın en büyük fırtınasına sahne olan kentte, sulara gömülen caddelerdeki araçların içindeki insanlar yaşam savaşı verdi.

Parlamentoda çatıdaki sel sularını temizleyen bir işçi ise camın kırılmasıyla aşağı düşme tehlikesi geçirdi. Spor Bakanı Yiannis Ioannidis, “İşçi kafamızın üzerine düşebilirdi” dedi.

Başkentin Halandri bölgesinde 23 yaşındaki bir kadın, sel sularına kapılan aracından kurtarıldıktan sonra hastanede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Reuters haber ajansı foto muhabirinin görüntülediği başka bir kadın ise aracını saran bir metreyi aşkın sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldu. Aracın üzerine çıkan bölge sakinleri genç kadını kurtarmayı başardı.