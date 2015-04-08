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Dünya
Deutsche Welle

Atina savaş alanına döndü

Yunanistan’ın başkenti Atina’da protesto gösterisi düzenleyen anarşist bir grup etrafı ateşe verdi, polisle çatıştı.

08 Nisan 2015 12:48


Yaklaşık 200 maskeli gösterici, Atina‘ın merkezinde mağazaların vitrinlerini kırıp, otomobillere saldırdı ve çöp konteynırlarını ateşe verdi.

Eksarhia semtindeki bir bina önünde barikat kuran grup, buradan polise molotof kokteyli attı. Yunan basını en az iki otomobilin tamamen yandığını bildirdi.

Grup, daha önce parlamento önünde protesto gösterisi düzenleyip yüksek güvenlikli hapishanelerin kapatılmasını istemişti. Ayrıca, pek çok kez ömür boyu hapis cezasına mahkûm edilen bir teröristin de sağlık nedenlerinden ötürü serbest bırakılmasını talep ettiler.

”Demokrasi yıkılsın“ ve ”Parlamento yanmalı“ gibi sloganlar atan gruba karşı polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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YunanistanAtinaAtina‘ınDeutsche Welle Türkçe Reuters/dpa/AFPBS/HS

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