Atina savaş alanına döndü



Yaklaşık 200 maskeli gösterici, Atina‘ın merkezinde mağazaların vitrinlerini kırıp, otomobillere saldırdı ve çöp konteynırlarını ateşe verdi.

Eksarhia semtindeki bir bina önünde barikat kuran grup, buradan polise molotof kokteyli attı. Yunan basını en az iki otomobilin tamamen yandığını bildirdi.

Grup, daha önce parlamento önünde protesto gösterisi düzenleyip yüksek güvenlikli hapishanelerin kapatılmasını istemişti. Ayrıca, pek çok kez ömür boyu hapis cezasına mahkûm edilen bir teröristin de sağlık nedenlerinden ötürü serbest bırakılmasını talep ettiler.

”Demokrasi yıkılsın“ ve ”Parlamento yanmalı“ gibi sloganlar atan gruba karşı polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.