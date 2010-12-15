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Dünya

ATİNA SAVAŞ ALANI ATİNA (A.A)

15 Aralık 2010 17:59

-ATİNA SAVAŞ ALANI ATİNA (A.A) - 15.12.2010 - Eda Demirören - Yunanistan'da hükümetin kemer sıkma önlemlerini protesto amacıyla düzenlenen gösterilerde, kendilerini ''iktidar karşıtı'' olarak adlandıran gruplar göstericilere saldırdı, polise molotofkokteyli attı, çöp konteynerlerini de ateşe verdiler. Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY) ile İşçi Sendikaları Federasyonu'nun (GSEE) çağrısıyla başkent Atina'nın Yunan parlamentosunun da bulunduğu Sindagma Meydanında protesto gösterisi düzenleyenlere, yüzleri maskeli şahıslardan oluşan ''iktidar karşıtları'' sözlü saldırıda bulundu. Göstericilere taş ve sopa benzeri cisimler fırlatan, olay yerindeki çevik kuvvet ekiplerine molotofkokteyli atan grup, gazete bayilerini ateşe verdi. Fırlatılan molotofkokteyllerin neden olduğu küçük çaplı yangınlar söndürülürken, polisin yoğun şekilde kullandığı gözyaşartıcı gaz nedeniyle ortam nefes alınamaz hale geldi. Gösteriler nedeniyle tüm merkezi yollar ulaşıma kapalı bulunuyor.

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