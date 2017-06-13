Atina Rasathanesi, 6.2'lik Ege depreminden daha büyük bir deprem olasılığı üzerinde duruyor

Midilli Adası açıklarında meydana gelen ve Türkiye’nin Ege kıyılarında güçlü biçimde hissedilen 6.2 büyüklüğündeki deprem Yunanistan’da da tartışılıyor. Yunan deprem uzmanları, asıl depremin daha büyük olabileceği ve yeni depremlerin meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Gazete Duvar'ın Yunanistan basınına referans verdiği haberine göre, Atina Rasathanesi dün meydana gelen depremin ‘asıl deprem olmaması’ olasılığı üzerinde duruyor. Buna göre, bölge kısa süre içinde daha büyük depremlerle karşılaşabilir. Zira uzmanlar bölgede çok büyük enerjiye sahip fay kırıklarına işaret ediyor.

Deprem uzmanı Gerasimos Houliaras, dün meydana gelen depremin derinliğinin sadece 11 kilometre olduğuna dikkat çekerek, önümüzdeki gün ve haftalarda bölgedeki deprem faaliyetinin sürmesinin beklendiğini vurguladı. Aynı gelişmenin geçmişte İyonya kırıklarında gündeme geldiğini hatırlatan Houliaras, Yunan devletini zarar gören tüm ev ve binalarda kontrollerini sıkılaştırması için uyardı. Houliaras, bu uyarıların Ege’nin her iki yakası için de geçerli olduğunu vurguladı.

Bölgedeki deprem faaliyetinin uzun soluklu olacağı tanısını deprem uzmanı ve akademisyen Kostas Papazahos da paylaşıyor. Papazahos’a göre, bazı artçı sarsıntılar epey kuvvetli olabilir. Bu durumda halihazırda sıkıntı yaşayan binalarda tehlikenin boyutları artabilir.

Son depremin ardından, Midilli’nin bazı bölgelerinde büyük hasar meydana gelmiş durumda. Birçok ev ve binanın kullanılamaz duruma geldiği Vrisa köyünün tamamen boşaltıldı. Köyde çadır kent kurulurken incelemeler de sürüyor.

Yunan hükümeti de bölgedeki deprem faaliyeti nedeniyle özel toplantılar düzenliyor. Başbakan Aleksis Çipras hükümetin önceliğinin vatandaşların can güvenliği olduğunu söyledi.